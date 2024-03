Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Brand in einer Gartenlaube in Ferdinandshof - Hühner vor den Flammen gerettet

Ferdinandshof (ots)

Am heutigen Tag (05.05.2024) gegen 05:00 Uhr morgens meldete die Rettungsleitstelle einen Laubenbrand in einer Gartensparte in der Straße des Friedens in Ferdinandshof. Beim Eintreffen der Streifenwagenbesatzung waren die eingesetzten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Ferdinandshof mit sieben Fahrzeugen und 31 Kameraden bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Gartenlaube stand zu diesem Zeitpunkt bereits in voller Brandausdehnung. In der Nachbarlaube befand sich auch ein Hühnerstall mit mehreren Hühnern. Zehn Tiere konnten in Sicherheit gebracht werden. Die geretteten Hühner wurden an die Tiernotrettung Greifswald übergeben. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro.

Ein Brandursachenermittler war bereits im Einsatz. In einem vorläufigen Ergebnis kann mit hoher Wahrscheinlichkeit ein technischer Defekt ausgeschlossen werden. Die Spuren am Tatort wurden gesichert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung gegen Unbekannt aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell