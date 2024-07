Polizei Eschwege

POL-ESW: Unfallflucht; Schutzhütte beschädigt

Eschwege (ots)

Polizei Witzenhausen

Unfallflucht

Nachgemeldet wird noch eine Unfallflucht, die sich bereits am 10.07.24 in der Gemarkung von Neu-Eichenberg ereignet hat. Zwischen 12:00 Uhr und 14:30 Uhr befuhr an diesem Tag (Mittwoch) ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den Wirtschaftsweg von Neuenrode kommend in Richtung der Kreisstraße 69. In Höhe der Einmündung zur Kreisstraße wurde die dort stehende Schutzhütte (für Wanderer) im Bereich der Regenrinne in 2,20 Meter Höhe angefahren und beschädigt. Dadurch wurde die gesamte Holzkonstruktion der Hütte um gut einen halben Meter verschoben, wodurch ein Sachschaden von ca. 5000 EUR entstand. Im Bereich der Dachrinne konnte orangefarbene Klebefolie fest- und sichergestellt werden, die sehr wahrscheinlich von dem verursachenden Fahrzeug stammt. Dabei könnte es sich um ein größeres (landwirtschaftliches) Fahrzeug handeln. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter der Tel.: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

