Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/Dossenheim: Beim Abbiegen Straßenbahn übersehen und kollidiert

Heidelberg (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 15.00 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Mazda Fahrer die Bergstraße in Richtung Heidelberg. Vor der Schwabenheimer Straße wollte der 52-Jährige, trotz Verbotszeichen, in diese nach links abbiegen. Dabei übersah er die hinter ihm in gleiche Richtung fahrende Straßenbahn der Linie 25 und kollidierte mit dieser im Gleisbereich. Durch den Zusammenstoß wurde glücklicherweise niemand verletzt. Am Mazda entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2500,- Euro. Die Höhe des Schadens an der Straßenbahn beläuft sich auf ca. 5000,- Euro.

