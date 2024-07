Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Betrunken mit dem Fahrrad unterwegs.

Heidelberg (ots)

In den frühen Morgenstunden des 13.07.2024 fiel einer Streifenbesatzung des Polizeirevier Heidelberg-Süd ein Fahrradfahrer in der Turnerstraße auf. Der 28jährige Mann fuhr mit dem Fahrrad Schlangenlinien und hatte große Mühe das Gleichgewicht zu halten. Als der Mann einer Kontrolle unterzogen wurde, stieg er vom Fahrrad ab und fiel unmittelbar rückwärts gegen eine Mauer. Verletzt hat er sich hierbei glücklicherweise nicht. Der Grund für die Gleichgewichtseinschränkung war schnell gefunden. Den Beamten fiel starker Alkoholgeruch bei dem Radfahrer auf, ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,84 Promille. In der Folge wurde der jetzige Beschuldigte zum Polizeirevier Heidelberg-Süd verbracht, wo er eine Blutprobe abgeben musste.

Er muss sich nun aufgrund einer Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

