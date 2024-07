Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 18.07.24

Eschwege (ots)

Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen

Um 16:58 Uhr befuhr ein 34-Jähriger aus Eschwege mit einem Pkw die Niederhoner Straße in Eschwege stadteinwärts. Aufgrund eines Rückstaus bremste er sein Auto ab und kam in Höhe der Polizeidirektion zum Stehen. Die nachfolgenden zwei Pkws, die von einer 66-Jährigen aus Frankfurt am Main und einer 22-Jährigen aus der Gemeinde Meinhard gefahren wurden, hielten ebenfalls an. Der nun folgende 73-Jährige aus der Gemeinde Berkatal bemerkte dies zu spät und fuhr auf, wodurch die Pkws der beiden Fahrerinnen aufeinander geschoben wurden. Anschließend fuhr der 73-Jährige an den beteiligten Autos vorbei und streifte beim Wiedereinscheren den Pkw des 34-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurden die 66- und die 22-Jährige verletzt und zur weiteren Behandlung in das Klinikum gebracht. Der Sachschaden wird mit ca. 17.000 EUR angegeben. Der Pkw des 73-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Passanten übersehen

Um 15:15 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 68-Jähriger aus Baunatal mit einem Pkw die Forstgasse in Eschwege in Richtung "Stad". An der dortigen Abgrenzung (Poller) angekommen, beabsichtigte er nun mit dem Pkw zu wenden. Dabei übersah er einen 62-jährigen Eschweger, der zu dieser Zeit auf einem großen steinernen Blumenkübel saß und klemmte dessen Bein zwischen Pkw und Kübel ein, wodurch dieser eine Fraktur erlitt.

Wildunfall

Um 02:50 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 48-Jähriger aus Eschwege mit einem Pkw die L 3334 in Richtung Eschwege. Noch in der Gemarkung von Waldkappel kam es zum Zusammenstoß mit einem Fuchs, der tödlich verletzt wurde. Sachschaden am Pkw: ca. 1500 EUR.

Körperverletzung

Um 00:20 Uhr kam es vergangene Nacht zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 24-Jährigen und einem 23-Jährigen, beide aus der Gemeinde Wehretal. Im weiteren Verlauf des Streites schlug der 24-Jährige mit der Faust zu, wodurch der 23-Jährige im Gesicht leicht verletzt wurde. Des Weiteren wurden diverse Beleidigungen ausgesprochen, die ebenfalls Bestandteil einer Strafanzeige sind. Hinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 05651/9250 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

In Heckscheibe gefallen; 10-Jähriger Radfahrer verletzt

Um 17:47 Uhr befuhr am gestrigen Nachmittag ein 10-Jähriger mit einem Fahrrad die Straße "Hinter dem Hagen" in Hessisch Lichtenau. Dabei übersah das Kind ein ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug am Fahrbahnrand und fuhr auf. Durch den Aufprall flog der 10-Jährige über den Lenker in die Heckscheibe des Autos, die dadurch zersplitterte. Der Junge, der einen Fahrradhelm trug, zog sich bei dem Unfall leichte Schnittverletzungen zu. Zur weiteren Untersuchung wurde er in ein Klinikum gebracht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden im Heckbereich.

Unfallflucht

Zwischen dem 17.07.24, 22:00 Uhr und dem 18.07.24, 05:30 Uhr ereignete sich in der Gartenstraße in Fürstenhagen eine Unfallflucht. In diesem Zeitraum geriet augenscheinlich ein Fahrzeug in einer Kurve von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Gartenzaun, der aus der Verankerung gerissen wurde. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Witzenhausen

Diebstahl von Bargeld

Die Einnahmen von ca. 300 EUR wurden zwischen dem 16.07.24, 18:00 Uhr und dem 17.07.24, 17:00 Uhr aus einem Schrank einer Florist-Filiale im Bornemannweg in Witzenhausen (Herkules-Markt) entwendet. Unbemerkt von den Angestellten konnten sich der oder die Täter zu einem Blechschrank begeben, öffneten diesen unberechtigt und entnahmen daraus einen blauen Beutel mit den Einnahmen. Personenbeschreibungen liegen nicht vor. Hinweise: 05542/93040.

Fahrraddiebstahl

Zwischen dem 16.07.24, 20:00 Uhr und dem 17.07.24, 17:30 Uhr wurde in der Mündener Straße in Witzenhausen ein silberfarbenes Rennrad der Marke "Scott Speedster" entwendet. Das Rad war auf der Rückseite eines Mehrfamilienhauses auf einem Gartengrundstück ungesichert abgestellt worden. Der Schaden wird mit ca. 1700 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

