Polizei Eschwege

POL-ESW: Einbruch in Tankstelle

Eschwege (ots)

Um 04:10 Uhr betraten vergangenen Nacht fünf maskierte Personen das Tankstellengelände in der Straße "Auf dem Steineckel" in Bad Sooden-Allendorf. Um in das Tankstellengebäude eindringen zu können, warfen die Täter einen Gullideckel gegen die Eingangstür, die dadurch so stark beschädigt wurde, dass sie gewaltsam geöffnet werden konnte.

In der Tankstelle begaben sich die Täter zum Tresenbereich, wo sie eine größere Menge an Tabakwaren in blaue Tüten verstauten und die Tankstelle fluchtartig in Richtung der B 27 verließen.

Der Sachschaden wird mit ca. 5000 EUR angegeben.

Alle Tatverdächtigen waren dunkel gekleidet und trugen Handschuhe. Ein Fluchtfahrzeug konnte nicht festgestellt werden, so dass auch dahingehend um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Tel. 05651/9250 gebeten wird.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell