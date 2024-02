Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unter Drogeneinfluss unterwegs

Kaiserslautern (ots)

Eine Blutprobe war das Resultat einer Verkehrskontrolle am Montagmittag in der Gaustraße. Beamte kontrollierten gegen 13:45 Uhr einen 23-jährigen Mann mit seinem Mercedes-Benz. Hierbei stellten sie Anzeichen für einen möglichen Drogenkonsum fest. Ein Urintest bestätigte den Verdacht. Der Fahrer stand unter dem Einfluss von Cannabis und musste mit zur Dienststelle. Dort wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt sowie ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. |pet

