POL-PPWP: Wer hat die Bushaltestelle beschädigt?

Kaiserslautern (ots)

Am Montagmittag ermittelte die Polizei in der Königstraße wegen einer Sachbeschädigung. Das Glas einer Bushaltestelle in Höhe der Hausnummer 107 war zerstört worden. Die Beschädigung muss sich nach bisherigen Ermittlungen zwischen 12:46 Uhr und 13:09 Uhr zugetragen haben. Zeugen, die den Vorfall oder etwas Verdächtiges während des genannten Tatzeitraums beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizei in Kaiserslautern zu melden. |kfa

