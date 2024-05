POL-EL: Nordhorn - Bargeld aus Pkw gestohlen

Twist (ots) - In der Nacht zu Sonntag wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Einsatz an der Ansgarstraße in Twist alarmiert. Eine Zeugin meldete an einer dortigen Schule gegen 1.05 Uhr zwei brennende Müllcontainer. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften vor Ort und löschte die in Vollbrand stehenden Container. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei ...

