POL-ESW: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und tätlicher Angriff auf Polizeibeamten

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Unfallfluchten Um 10:15 Uhr ereignete sich heute Vormittag eine Unfallflucht in Reichensachsen. Zur Unfallzeit befuhr ein grauer größerer Lkw mit "Kipper-Aufbau" die Landstraße und fuhr dabei in Höhe der Haus-Nummer 62 - 64 gegen die Außenspiegel von zwei dort geparkten Autos, die dadurch beschädigt wurden. Sachschaden: ca. 800 EUR. Eine weitere Unfallflucht wird aus der Schlaggasse in Frieda gemeldet. Dort wurden die Ziegelsteine ...

