POL-REK: 240503-1: Unbekannte brachen in Firmengebäude ein

Brühl (ots)

Autozubehör entwendet

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem oder mehreren Unbekannten, die zwischen Dienstag (30. April) und Donnerstag (2. Mai) in die Räume einer Firma in Brühl eingebrochen sind. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 23 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81 0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Am Donnerstagmorgen meldeten sich die Geschädigten bei der Polizei. Täter seien in das Büro und die Lagerräume an der Wesselinger Straße eingebrochen. Polizisten stellten vor Ort fest, dass der oder die Unbekannten ein Fenster aufgehebelt hatten, in das Gebäude eingedrungen waren und mehrere Räume und Schränke durchwühlt hatten. Ersten Informationen zufolge entwendeten die Unbekannten eine Lichtmaschine. Beamte sicherten die Spuren am Tatort und fertigen eine Strafanzeige. (sc)

