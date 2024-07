Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stoppt Gesuchten in Nettetal

Kleve - Nettetal (ots)

Auf Anordnung der Bundesministerin des Innern und für Heimat führt die Bundespolizei aus Anlass der EURO 2024 seit dem 7. Juni 2024 vorübergehend Grenzkontrollen an allen land-, luft-, und seeseitigen Schengenbinnengrenzen durch. Am 05.07.2024 kontrollierten Beamte der Bundespolizei Reisende auf der Autobahn 61 bei Nettetal - Kaldenkirchen. Die Überprüfung der Daten eines 44- jährigen Bulgaren ergab eine Übereinstimmung mit den polizeilichen Fahndungsbeständen. Die Staatsanwaltschaft Landshut suchte den 44 - Jährigen mit Haftbefehl. Zuvor hatte das Amtsgericht Landshut wegen Steuerhinterziehung einen Strafbefehl erlassen. Der Mann muss eine Geldstrafe in Höhe von 800 Euro sowie 86 Euro Kosten zahlen. Da der Bulgare die Geldstrafe bei der Bundespolizei zahlte entging er 40 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe.

