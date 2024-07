Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt 8,2 Kilogramm Marihuana im Wert von 82.000 EUR auf der Autobahn 52 sicher

Kleve - Kempen - Niederkrüchten (ots)

Anlässlich der zur UEFA EURO 2024 temporär wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen an der Grenze zu den Niederlanden kontrollierte die Bundespolizei am Mittwochvormittag, 26. Juni 2024 um 11:50 Uhr, einen 36-jährigen Niederländer als Fahrer eines in Belgien zugelassenen Personenkraftwagen. Im Rahmen der Kontrolle entdeckten die Beamten im Kofferraum 14 Vakuumbeutel mit insgesamt 8,2 Kilogramm Marihuana. Der Reisende wurde daraufhin vor Ort vorläufig festgenommen und zur weiteren Sachbearbeitung zum Bundespolizeirevier in Kempen gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle hat das Zollfahndungsamt Essen die weiteren Ermittlungen übernommen. Der Niederländer befindet sich nun auf richterliche Anordnung in Untersuchungshaft. Der Straßenverkaufswert der Drogen liegt bei 82.000 EUR.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell