Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 240507-1-pdnms Brennender Sattelzug auf der BAB 7, Neumünster

BAB 7/Neumünster (ots)

BAB 7/Neumünster/Am 07.05.2024 um 01.40 Uhr wurde auf der BAB 7 zwischen den Anschlussstellen Neumünster Süd und Neumünster Mitte in Fahrtrichtung Norden ein brennender LKW gemeldet. In den ersten Meldungen wurde von einem Tanklastzug gesprochen, der auf dem Standstreifen stehen und brennen soll. Daher wurde die A 7 zunächst in beide Fahrtrichtungen vollgesperrt. Nachdem feststand, dass der Sattelzug mit Milchkonzentrat beladen war, wurde die Sperrung in Fahrtrichtung Süden umgehend aufgehoben. Die Löscharbeiten dauerten bis 02.40 Uhr an. Anschließend wurde der Verkehr über den linken und mittleren Fahrstreifen an der Einsatzstelle vorbeigeführt. Für die Dauer der Bergung muss zusätzlich der mittlere Fahrstreifen gesperrt werden, so dass dann lediglich ein Fahrstreifen zur Verfügung steht. Da die Ladung für die Bergung umgepumpt werden muss, ist mit Behinderungen bis zur Mittagszeit zu rechnen.

