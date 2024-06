Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: 17-Jährige sexuell belästigt

Stuttgart/Frankfurt (Main) (ots)

Zu der sexuellen Belästigung einer 17-Jährigen ist es am vergangenen Freitagabend (21.06.2024) in einem Fernzug in Richtung Stuttgart gekommen. Die Jugendliche fuhr am Freitag zunächst mit einem IC von Friedberg in Richtung Stuttgart, wobei sie bisherigen Ermittlungen zufolge bereits am Bahnsteig von einem bislang unbekannten Mann angesprochen wurde. Der Unbekannte, bei welchem es sich um einen 175-180 cm großen Mann mit dunklen kurzen Haaren, einem Bart und dunklen Augen handeln soll, folgte der 17-Jährigen aktuellen Informationen zufolge daraufhin und setzte sich im Zug neben sie. Gegen 19:00 Uhr soll der mit einer dunklen Jeans und einem blauen langen Hemd bekleidete Mann die Jugendliche dann auf Höhe des Frankfurter Hauptbahnhofes mehrfach im Bereich der Oberschenkel gegen deren Willen berührt und weiter auf sie eingeredet haben. Nachdem sich die Geschädigte einer Zugbegleiterin anvertraut hatte, informierte diese die Bundespolizei über den Vorfall. Der Täter soll den Zug hierauf an einer bislang nicht bekannten Haltestelle verlassen haben. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell