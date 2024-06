Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 32-Jährige von unbekanntem Täter sexuell belästigt

Stuttgart (ots)

Am Donnerstagabend (20.06.2024) wurde eine 32 Jahre alte Frau in der S-Bahnlinie 1 in Richtung Kirchheim (Teck) von einem bisher unbekannten Tatverdächtigen sexuell belästigt. Ersten Informationen zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 22:30 Uhr auf der Strecke von Stuttgart Hauptbahnhof in Richtung Stuttgart Stadtmitte. Hier soll der mutmaßliche Täter gegenüber der 32-jährigen Reisenden platzgenommen und sein Geschlechtsteil entblößt haben. Laut aktuellen Erkenntnissen verließ die Geschädigte sofort ihren Sitzplatz und suchte einen Sitzplatz in der Nähe anderer Reisender auf. Der Tatverdächtige verließ wohl ebenfalls seinen Sitzplatz und lief anschließend durch den Zug. Bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich um einen etwa 170 cm großen Mann handeln, welcher zur Tatzeit mit einer braunen Schirmmütze und einer hellen Hose bekleidet war. Zeugen oder auch weitere Geschädigte, die ebenfalls durch diesen Mann belästigt wurden, werden gebeten, sich bei der ermittelnden Bundespolizei Stuttgart unter der Rufnummer 0711 87035 0 zu melden.

