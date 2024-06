Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Ins Gesicht geschlagen - Bundespolizei sucht Geschädigten

Stuttgart/Karlsruhe (ots)

Zu einer Körperverletzung ist es am Freitagnachmittag (21.06.2024) in einem Zug zwischen Karlsruhe und Stuttgart gekommen. Zeugenangaben zufolge soll es gegen 14:15 Uhr zu einer Auseinandersetzung in dem Interregio Express zwischen einem 40-jährigen griechischem Staatsangehörigen und einem bislang unbekannten Reisenden gekommen sein. In der Folge soll der 40-Jährige dem Unbekannten ins Gesicht geschlagen und zudem ein Kind geschubst haben. Ein Zeuge, der den Vorfall beobachtete alarmierte daraufhin die Bundespolizei. Die eingesetzten Beamten trafen den Tatverdächtigen beim Halt im Hauptbahnhof Stuttgart an und unterzogen ihn den polizeilichen Maßnahmen. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an. Insbesondere der bislang unbekannte Geschädigte wird gebeten, sich unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

