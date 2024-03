Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 10. März 2024:

Wolfenbüttel (ots)

Verkehrsunfallflucht

Fr., 08.03.2024, 17:00 Uhr bis Sa., 09.09.03, 06:00 Uhr 38302 Wolfenbüttel, Schweigerstraße, Parkplatz Edeka

Im Tatzeitraum touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes an der Schweigerstraße abgestellten Pkw Ford Kuga, weiß. Dieser wurde dadurch an der rechten Fahrzeugseite erheblich beschädigt. Im Anschluss entfernte sich der/die Verursacher/in widerrechtlich von der Unfallstelle. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0.

Trunkenheit im Verkehr

Sa., 09.03.2024, gg. 13:20 Uhr 38304 Wolfenbüttel, Jägerstraße

Samstagmittag, 09.03.2024, gg. 13:20 Uhr, kontrollierte die Besatzung eines zivilen Funkstreifenwagens den Fahrer eines Pkw BMW auf der Jägerstraße in Wolfenbüttel. Im Verlauf der Kontrolle wurde bei diesem Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von über 0,6. Der Fahrzeugführer gab an, dass er am Vorabend 1-2 Flaschen Wein getrunken habe. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Grober Unfug / beschmieren von Fahrzeugen Fr., 08.03.2024, 00:00 Uhr bis Sa., 09.03.204, 08:15 Uhr 38304 Wolfenbüttel, Adersheimer Straße in Höhe 41

Bislang unbekannte Täter beschmierten mehrere am Fahrbahnrand der Adersheimer Straße abgestellte Pkw und einen Anhänger mit Ketchup und vermutlich Eiern. Dabei entsteht augenscheinlich kein Sachschaden an den Fahrzeugen. Vor Ort konnten sieben betroffene Pkw und ein Anhänger festgestellt werden.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell