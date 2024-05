POL-WES: Sonsbeck - Brand einer Hecke durch Gasbrenner

Wesel (ots) - Am Dienstag (30. April), kurz vor 18 Uhr, befuhr ein 12-jähriges Mädchen mit einem Fahrrad die Hamminkelner Landstraße in Fahrtrichtung Hamminkeln. In Höhe der Hausnummer 81 sei ein roter Bus an ihr vorbei gefahren, der einen derart geringen Seitenabstand hielt, dass sie nach rechts ausweichen musste, um nicht mit dem Bus zu kollidieren. Sie stieß dadurch mit dem Rad gegen den Bordstein und stürzte. ...

