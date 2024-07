Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 25.07.24

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Außenspiegel gestreift

Um 11:17 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 63-Jähriger aus Eschwege mit einem Pkw die Straße "Vor dem Berge" in Eschwege. Dabei streifte er beim Vorbeifahren den Außenspiegel eines geparkten VW Polo, wodurch ein Sachschaden von ca. 200 EUR entstand.

Mit Fahrrad gestürzt

Um 17:21 befuhren gestern Nachmittag eine 77-Jährige und eine 74-Jährige, beide aus Eschwege, mit ihren Fahrrädern die Dorfstraße in Völkershausen. Dabei fuhr die 74-Jährige auf das vorausfahrende Fahrrad auf. Beim Versuch noch auszuweichen stürzte die 74-Jährige und zog sich dadurch leichte Verletzungen zu, die im Klinikum Werra-Meißner behandelt werden mussten.

Wildunfall

Um 06:27 Uhr befuhr heute Morgen eine 54-Jährige aus Weißenborn mit ihrem Pkw die L 3300 in Richtung Oberdünzebach. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Wildschwein, das nach dem Aufprall weiter lief. Zurück blieb ein Pkw mit einem Sachschaden von ca. 3000 EUR.

Polizei Sontra

Mit Hund zusammengestoßen

Um 17:36 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 46-Jähriger aus Eisenach mit einem Pkw die Göttinger Straße in Sontra. In Höhe Haus-Nr.: 49 sprang plötzlich ein Hund auf die Fahrbahn, wodurch es zum Zusammenstoß mit dem Pkw kam. Der Hund wurde verletzt und in tierärztliche Behandlung gebracht. Am Pkw entstand augenscheinlich kein Sachschaden.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfall beim Ausparken

Um 11:10 Uhr beabsichtigte gestern Vormittag eine 74-Jährige aus Helsa mit ihrem Pkw auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in der Ottilienstraße in Hessisch Lichtenau auszuparken. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem vorbeifahrenden Pkw, der von einer 24-Jährigen aus Schauenburg gefahren wurde. Sachschaden: ca. 800 EUR.

Polizei Witzenhausen

Diebstahl von GPS-Lenksystem

Zwischen dem 23.07.24, 20:00 Uhr und dem 24.07.24, 17:00 Uhr wurde aus einem Traktor das GPS-Lenksystem gestohlen. Der Traktor stand verschlossen in der Bachstraße in Hebenshausen und wurde durch unbekannte Täter unberechtigt geöffnet. Diese bauten das Lenksystem aus und entwendete dieses. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

