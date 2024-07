Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 29.07.24

Eschwege (ots)

Wildunfall mit 3000 EUR Sachschaden

Um 22:00 Uhr ereignete sich am gestrigen Sonntagabend ein Wildunfall auf der L 3300 in der Gemarkung von Weißenborn. Zur Unfallzeit befuhr ein 56-Jähriger aus Weißenborn die Landstraße von Rambach kommend, wo es dann zum Zusammenstoß mit einem Reh kam, das den Unfall nicht überlebte. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 3000 EUR.

Diebstahl einer Fräse

Zwischen dem 27.07.24, 19:00 Uhr und dem 28.07.24, 17:00 Uhr wurde aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Europaring" in Waldkappel eine Mauernutfräse der Marke "Makita" entwendet. Unbekannte gelangten zunächst in das Haus und begaben sich dann zur Baustelle der im Rohbau befindlichen Wohnung, wo die Fräse im Wert von 120 EUR gestohlen wurde. Hinweise: 05651/9250.

