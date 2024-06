Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: versuchter Einbruch - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am späten Mittwochabend (12.06.2024), gegen 23:40 Uhr, versuchte ein unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus im Hohen Weg einzubrechen. Dies konnte die Hausbesitzerin im Nachgang über ihre Überwachungskamera feststellen. An der Haustür konnten Hebelspuren festgestellt werden, es gelang dem Täter jedoch nicht, die Tür aufzubrechen.

Der Unbekannte trug eine Schirmmütze und darüber eine Kapuze und hatte einen Schraubendreher in der Hand.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf den Täter geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell