Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Westerburg - Mülltonnenbrand in Fußgängerunterführung

Westerburg (ots)

Am 28.02.2024, ca. 14:44 Uhr, kam es zu einem Mülltonnenbrand in der Fußgängerunterführung in der Willmenroder Straße / L300 in Westerburg.

Die ersteintreffenden Beamten der Polizeiinspektion Westerburg sperrten die verrauchte Unterführung ab, sodass die Feuerwehr Westerburg den Brand zeitnah löschen konnte.

Die Mülltonne wurde beschädigt. Die Brandursache ist bislang ungeklärt. Die Polizei sucht daher mögliche Zeugen des Geschehens.

