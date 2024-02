Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Unfallflucht durch gelben Linienbus

Unfallzeugen gesucht

Nastätten - Miehlen (ots)

Ein gelber Linienbus befuhr am Mittwochmittag, gegen 13:00 Uhr, die L335 von Nastätten kommend in Fahrtrichtung Miehlen. In Höhe der Abfahrt Oelsberg kommt dieser kurz nach rechts von der Fahrbahn ab und erfasst einen Leitpfosten. Danach fährt der Bus weiter, ohne den Pflichten eines Verkehrsunfallbeteiligten nachzukommen. Es soll sich um einen gelben Doppelgelenkbus der Linie 580 oä. gehandelt haben. Hat jemand den Unfall beobachtet und kann sachdienliche Hinweise geben, soll sich bitte mit der Polizei in St. Goarshausen in Verbindung setzen.

