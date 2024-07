Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfälle

Eschwege (ots)

Polizei Sontra

Unfallflucht

Eine Unfallflucht wird aus Sontra angezeigt. Eine 28-jährige Eschwegerin hatte gestern Nachmittag zwischen 16:40 Uhr und 16:55 Uhr auf dem Kundenparkplatz des dortigen Edeka-Marktes in der Mühlberstraße ihren Pkw - einen Mercedes der A-Klasse - geparkt. Anschließend fuhr sie in die Breslauer Straße in Sontra, wo sie das Auto über Nacht in einer Garage parkte und heute Morgen feststellen musste, dass der Pkw im linken Heckbereich angefahren und beschädigt wurde. Der Sachschaden wird mit ca. 5000 EUR angegeben. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfall beim Ausparken

Um 08:39 Uhr beabsichtigte heute Morgen ein 83-jähriger Eschweger auf dem Parkplatz der orthopädischen Klinik in Hessisch Lichtenau auszuparken. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 63-Jährigen aus Hessisch Lichtenau. Der Sachschaden wird mit ca. 800 EUR angegeben.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell