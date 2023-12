POL-FR: Elzach-Prechtal: Unbekannte brechen in Vereinsgaststätte ein - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - Wiederholt in den Gegenverkehr geraten sein soll ein Pkw-Fahrer am 27.11.2023 bei Elzach. Zeugen zufolge befuhr der Verkehrsteilnehmer gegen 15.20 Uhr die B294 von Elzach in Fahrtrichtung Niederwinden, als er wiederholt in den Gegenverkehr lenkte und plötzliche und unvorhersehbare Bremsmanöver durchführte. Der Fahrer des Pkw konnte im Nachgang an ...

