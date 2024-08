Polizei Eschwege

POL-ESW: Personalzuwachs bei der Polizeidirektion Werra-Meißner; Polizeistation Witzenhausen wird personell aufgestockt

Eschwege (ots)

Die Sicherheitspakete der Hess. Landesregierung haben erneut bei der Polizeidirektion Werra-Meißner zu einem Zugewinn an Polizeibeamtinnen und -beamten geführt, die nun auf die verschiedenen Dienststellen im Kreis verteilt werden und dort fortan ihren Dienst versehen.

Zu einer gemeinsamen Begrüßungsveranstaltung für die "Neuen" am 5. August 2024 in den Räumen der Polizeidirektion in Eschwege konnte der Direktionsleiter POR Christopher Pfaff neben den jeweiligen Dienststellenleitern der Polizeistationen auch den stellvertretenden Polizeipräsidenten des Polizeipräsidiums Nordhessen, Klaus Wittich, begrüßen. Weiterhin anwesend waren auch Vertreter des Personalrates, des Gesundheitsmanagements sowie die Gleichstellungsbeauftragte. Ebenso wohnte der katholische Polizeiseelsorger, Pfarrer Stefan Ott, und sein Pendant Pfarrer Harald Aschenbrenner als evangelischer Polizei- und Notfallseelsorger der Begrüßungsveranstaltung bei.

>>>Polizeidirektion Werra-Meißner werden 16 Beamte zugewiesen; zusätzlich erfolgen zwei weitere Umsetzungen

Klaus Wittich ließ es sich dann auch nicht nehmen, die neuen Kolleginnen und Kollegen im Werra-Meißner-Kreis persönlich willkommen zu heißen, ihnen jederzeit ein gutes Gelingen und außerdem viel Geschick bei der Bewältigung ihrer täglichen Herausforderungen zu wünschen. Insgesamt werden 18 Beamtinnen und Beamte den Polizeidienst im Werra-Meißner-Kreis verstärken, darunter 13 Kolleginnen und Kollegen, die direkt nach Beendigung ihres dreijährigen dualen Studiums an der Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit (HöMS) in der nord-östlichen Flächendirektion Werra-Meißner ihren Dienst aufnehmen können. Ein erfreulicher Umstand der einmal mehr deutlich macht, dass die Zeiten in denen ein Großteil der Kolleginnen und Kollegen mitunter mehrere Jahre ihren Dienst in Südhessen verbringen mussten, weitestgehend der Vergangenheit angehören und nicht zuletzt auch zur Attraktivität des Polizeiberufes als solchen beiträgt.

>>>Polizeistation in Witzenhausen erhält zusätzlich neun Kolleginnen und Kollegen

Neben der Nachbesetzung von altersbedingten Ruhestandsversetzungen und anderweitiger personeller Verschiebungen, erhält die Direktion auch zusätzlich neun Kolleginnen und Kollegen, die künftig die Polizeistation in Witzenhausen verstärken. "Mit der personellen Aufstockung in Witzenhausen möchten wir in erster Linie dem Wunsch nach mehr Sicherheit in der Bevölkerung Rechnung tragen und insgesamt mehr Personal auf die Straße bringen", so der stellvertretende Polizeipräsident Klaus Wittich. "Die Belange der Bürgerinnen und Bürger können in Zukunft also noch besser wahrgenommen werden", so Wittich weiter. "Gleichzeitig erhoffen wir uns natürlich auch eine insgesamt bessere Arbeitsverteilung und eine Entlastung des bisherigen Personalkörpers", ergänzte POR Christopher Pfaff. Übereinstimmend mit PVP Wittich und POR Pfaff zeigte sich auch der Dienststellenleiter, EPHK Jürgen Heldmann, erfreut über seine neuen Kolleginnen und Kollegen, die ab sofort in Witzenhausen den Schicht- und Streifendienst verstärken.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle; PHK Först/ KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell