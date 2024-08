Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 08.08.24

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfall beim Ausparken

Um 13:19 Uhr beabsichtigte gestern Mittag eine 83-Jährige aus der Gemeinde Meinhard mit ihrem Pkw auf dem Gelände des Rewe-Marltes in der Bahnhofstraße in Wanfried auszuparken. Dabei kollidierte sie mit dem Pkw eines 48-Jährigen aus der Schweiz. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben.

Polizei Sontra

Unfallflucht

Eine Unfallflucht wird vom Parkplatz in der Schulstraße in Sontra angezeigt. Zwischen dem 01.08.24, 16:00 Uhr und dem 07.08.24, 10:00 Uhr hatte eine 25-Jährige aus Sontra ihren Pkw Audi auf dem dortigen Parkplatz (gegenüber der Gaststätte "Kirschtraum") abgestellt. Dort wurde der Pkw im Bereich des hinteren linken Kotflügels und Stoßstange angefahren und beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 1500 EUR angegeben. Hinweise: 05653/97660.

Sachbeschädigung

Am 06.08.24 wurde zwischen 10:00 Uhr und 10:30 Uhr in der Braugasse in Sontra ein Pkw Peugeot beschädigt. Unbekannte zerkratzten die Beifahrertür mit einem spitzen Gegenstand, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfallflucht

In der Nacht vom 06./07.08.24 ereignete sich in der Brückenstraße in Laudenbach eine Unfallflucht. Durch die Geschädigte wurde am gestrigen Morgen, um 06:45 Uhr, festgestellt, dass der Außenspiegel ihres Pkw Opel angefahren und beschädigt wurde. Schaden: ca. 150 EUR. Hinweise: 05602/93930.

Körperverletzung, Bedrohung

Um 19:47 Uhr wurde die Polizei alarmiert, nachdem es im Bereich "Wilhelm-Speck-Platz" in Großalmerode zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 18-Jährigen aus der Gemeinde Meißner und einem 22-Jährigen aus Großalmerode gekommen war. Der 18-Jährige schlug dabei mehrfach mit einer Glasflasche in Richtung des Kopfes des 22-Jährigen, wodurch dieser einmal leicht getroffen wurde. Zusätzlich wurde der 22-Jährige einmal in die Hand gebissen, wodurch er eine offene Wunde erlitt. Die Auseinandersetzung wurde zudem von verbalen Bedrohungen und Beleidigungen begleitet, die somit ebenfalls Bestandteil der Anzeige sind. Im Rahmen der Fahndung konnte der Tatverdächtige in Großalmerode vorläufig festgenommen werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Blutentnahme durchgeführt.

Geldbörse gestohlen

Um 18:45 Uhr wurde gestern Abend einer 74-Jährigen aus Melsungen während des Einkaufs die Geldbörse aus dem Einkaufskorb entwendet. Die Geschädigte hielt sich zu dieser Zeit im Aldi-Markt in der Leipziger Straße in Hessisch Lichtenau auf. Neben Bargeld befanden sich noch EC-Karten in der Geldbörse. Der Schaden wird mit ca. 200 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Auffahrunfall

Um 16:25 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 23-Jährige aus Eschwege mit ihrem Pkw die L 3464 von Wendershausen kommend in Richtung B 27, um dann nach rechts in Richtung Bad-Sooden-Allendorf abzubiegen. Verkehrsbedingt musste sie ihr Auto abbremsen, was der nachfolgende 63-Jährige aus der Gemeinde Meißner zu spät bemerkte und mit seinem Pkw auffuhr. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Vorfahrt missachtet

Um 10:05 Uhr beabsichtigte gestern Vormittag ein 64-Jähriger aus Witzenhausen mit seinem Pkw vom Gelände des Lidl-Marktes (Laubenweg) in Witzenhausen auf die B 80 einzubiegen. Dabei übersah er den dort fahrenden Pkw eines 74-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf, wodurch es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Diese waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrer blieben unverletzt. Der Sachschaden wird mit ca. 10.000 EUR angegeben.

Versuchter Diebstahl eines Wohnmobils

Zwischen dem 02.08.24 und dem 05.08.24, 11:00 Uhr versuchten Unbekannte auf dem Gelände eines Autohauses in der Mündener Straße in Witzenhausen ein Wohnmobils zu entwenden. Das Fahrzeug war im hinteren Bereich abgestellt. Dort begaben sich der oder die Täter zu dem Wohnmobil und öffneten gewaltsam die Fahrertür durch Einstechen unterhalb des Schlosses. Ein Entwenden scheiterte letztendlich daran, dass das Fahrzeug zu diesem Zeitpunkt aufgrund fehlender Fahrzeugteile nicht fahrbereit war. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter der Tel.: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell