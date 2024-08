Polizei Eschwege

POL-ESW: weiterer Diebstahl beim Open Flair; E-Bike entwendet

Eschwege (ots)

Open-Flair - Diebstahl auf Campinggelände

In der vergangenen Nacht ereignete sich auf dem Campingplatz des Open Flair-Geländes ein Diebstahl zum Nachteil eines 48-Jährigen aus Köln. Zwischen 01:50 Uhr und 04:30 Uhr wurden aus dessen Zelt der Autoschlüssel sowie das Portmonee entwendet, während er in dem Zelt schlief. Als er kurz aufwachte bemerkte er, dass der Reißverschluss des Zeltes ca. 30 cm offen stand. In dem schwarzen Lederportmonee befanden sich 170 EUR Bargeld, eine Debitkarte und ein Deutschlandticket. Eine Nachschau im Pkw ergab, dass aus diesem offensichtlich nichts entwendet wurde.

Fahrrad gestohlen

Zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr wurde heute Mittag auf dem Parkplatzgelände des Edeka-Marktes in der Dünzebacher Straße in Eschwege ein silbernes E-Bike (Mountainbike der Marke Cube Stereo Hybrid) im Wert von ca. 6000 EUR entwendet. Das Rad war an einer Säule des Marktes angelehnt und mit einem Speichenschloss gesichert worden.

Hinweise nimmt die Eschweger Polizei unter der Telefonnummer 05651/9250 entgegen.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell