Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 13.08.24

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Auffahrunfall

Um 15:47 Uhr befuhr am gestrigen Nachmittag ein 63-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard mit einem Transporter die B 27 zwischen Bad Sooden-Allendorf und Eschwege. Aufgrund des zähfließenden Verkehrs musste der 63-Jährige in Höhe von Strahlshausen die Geschwindigkeit verringern, worauf auch der nachfolgende Pkw abbremste. Der dahinter folgende 61-Jährige aus Eschwege bemerkte dies zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden Pkw auf. Dieser wurde dadurch auf den Transporter geschoben. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Mit Fahrrad gestürzt

Um 12:35 Uhr befuhr gestern Mittag ein 82-Jähriger aus Eschwege mit dem Fahrrad den Bürgersteig in der Straße "Vor dem Brückentor" in Eschwege. Beim Wechsel vom Bürgersteig auf die Straße verlor er kurz die Kontrolle über das Rad und stürzte, wodurch er sich Kopfverletzungen zuzog. Mit dem Rettungswagen wurde er in das Klinikum gebracht. An dem Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

Unfall beim Rangieren

Beim Rangieren mit einem Klein-Lkw in der Mangelgasse in Eschwege beschädigte gestern Mittag, um 12:57 Uhr, 58-Jähriger aus Nentershausen mit einem Klein-Lkw einen geparkten Mercedes Sprinter. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben.

Beim Ausparken in der Goldbachstraße in Eschwege beschädigte gestern Mittag, um 13:31 Uhr, eine 20-Jährige aus Wanfried mit ihrem Pkw einen geparkten Mercedes Smart, wodurch ein Sachschaden von ca. 1500 EUR entstand.

Unfallfluchten

Eine Unfallflucht wird noch vom vergangenen Sonntag angezeigt. Gegen 22:05 Uhr wurde ein weißer VW Golf, der in der Schwebdaer Straße in Grebendorf geparkt war, auf der Fahrerseite angefahren und beschädigt. Der Sachschaden an dem Golf wird mit ca. 3500 EUR angegeben.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich bereits am 10.08.24, in der Pestalozzistraße in Eschwege. In Höhe Haus-Nummer 1 wurde ein dort am rechten Fahrbahnrand geparkter roter Seat Ibiza im hinteren linken Bereich der Stoßstange vermutlich beim Vorbeifahren angefahren und beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR. Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei in Eschwege unter der Tel.-Nr.: 05651/9250 entgegen.

Diebstahl einer Geldbörse

Um 17:30 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 59-Jährige aus Eschwege zu einem Imbiss am "Stad" in Eschwege. Dort ließ sie für einen kurzen Moment ihre Fahrradtasche unbeaufsichtigt und musste drei Minuten später feststellen, dass das Portmonee aus der Tasche gestohlen wurde. In diesem befanden sich neben Bargeld noch persönliche Dokumente. Der Schaden wird mit ca. 250 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Gegen Poller gefahren

Um 19:40 Uhr befuhr gestern Abend eine 19-Jährige aus Sontra mit ihrem Pkw den Marktplatz in Sontra. Dabei rollte sie mit ihrem Auto etwas zurück und fuhr dadurch rückwärts gegen einen Poller. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfallfluchten

Eine 40-Jährige aus Hessisch Lichtenau parkte ihren Pkw, einen blauen Suzuki Vitara am gestrigen Montagmorgen, um 07.30 Uhr, auf dem Parkplatz der Sparkasse in der Poststraße in Hessisch Lichtenau. Bei ihrer Rückkehr, um 14.30 Uhr, bemerkte sie, dass ihr Auto angefahren und beschädigt wurde. Der Verursacher ist flüchtig. Hinweise: 05602/93930.

Eine weitere Unfallflucht wird vom Kreuzungsbereich Mühlweg/ Friedensstraße in Hessisch Lichtenau angezeigt. Dort wurde am gestrigen Montag die Fußgängerampel angefahren und beschädigt. Der Verursacher befuhr vermutlich mit einem LKW den Mühlweg in Hessisch Lichtenau aus Richtung Stadtmitte kommend in Richtung Fürstenhagen. An der besagten Kreuzung kam das Fahrzeug nach rechts von der Straße ab und streifte hierbei die Ampel. Dabei blieb blaue Farbe vom verursachenden Fahrzeug an der Ampel zurück. Die Ampel selbst wurde hierdurch nach rechts verdreht und zerkratzt. Sachschaden ca. 700 EUR. Hinweise: 05602/93930.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell