Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannter verletzt 41-Jährige am Stand der Bodensee Weine (26.07.2024)

Konstanz (ots)

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen unbekannten Mann, der am Freitagabend eine Frau auf dem Weinfest angegriffen hat. Gegen 20.30 Uhr begab sich der Unbekannte an den Stand des Staatsweinguts Meersburg um dort ein Glas gegen Pfand abzugeben. Auf die Auskunft der Mitarbeiterin, dass die Gläser pfandfrei seien, reagierte der Unbekannte aufbrausend und aggressiv. Nachdem ihn eine 41-jährige Verantwortliche daraufhin des Geländes verwies, versuchte der Mann erst sein Weinglas in den Stand zu werfen und griff die 41-Jährige anschließend körperlich an, verletzte sie dabei jedoch glücklicherweise nur leicht. In der Folge gelang es weiteren Mitarbeitern des Festes den Mann vom Gelände zu bringen.

Beim Eintreffen der Polizei befand er sich bereits nicht mehr vor Ort.

Hinweis zur Identität des unbekannten Mannes nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222, entgegen.

