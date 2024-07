Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen, L191, Lkr. Konstanz) Motorradfahrer bei Sturz verletzt (27.07.2024)

Mühlhausen-Ehingen, L191 (ots)

Ein Motorradfahrer hat bei einem Sturz auf der Landesstraße 191 zwischen Singen und Schlatt u.K. am Samstagnachmittag Verletzungen erlitten. Der 45-Jährige war mit einer Honda auf der L191 in Fahrtrichtung Singen unterwegs. Auf Höhe der Abzweigung nach Schlatt u.K. bremste der Biker in einer Linkskurve, woraufhin das Vorderrad blockierte und er zu Fall kam. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Mann in eine Klinik. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

