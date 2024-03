Polizei Köln

POL-K: 240325-1-K Zwei Tatverdächtige nach Autoaufbruch festgenommen

Köln (ots)

Polizisten haben in der Nacht zu Samstag (23. März) zwei mutmaßliche Autoknacker (16, 22) in der Kölner Südstadt auf frischer Tat festgenommen. Gegen 1.15 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Zeuge die beiden Männer, als sie die Autoscheibe eines silbernen Mercedes auf der Alteburger Straße einschlugen. Alarmierte Beamte nahmen die beiden Verdächtigen noch am Tatort fest. Ein Haftrichter schickte sie in Untersuchungshaft. (ja/cs)

