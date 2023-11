Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - In Wohnhaus randalierender Mann löst in Hagsfeld größeren Polizeieinsatz aus

Karlsruhe (ots)

Ein 21-Jähriger, der im Verdacht stand, in einer Wohnung Zugriff auf eine Schusswaffe zu haben, löste am Mittwochmittag einen größeren Polizeieinsatz in Karlsruhe-Hagsfeld aus.

Eine Familienangehörige teilte der Polizei gegen 12:10 Uhr mit, dass sich der junge Mann offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation in seiner Wohnung in der Halleschen Allee befinde und dort randalieren würde. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der 21-Jährige Zugriff auf mehrere nicht näher bekannte Schusswaffen habe, fuhren mehrere Polizeistreifen zum Einsatzort und umstellten zunächst das Wohngebäude.

Einsatzkräfte konnten Kontakt zu dem 21-Jährigen herstellen, welcher schließlich gegen 13:00 Uhr widerstandslos vor der Wohnung in Gewahrsam genommen wurde. Bei der Durchsuchung der Räume fanden die Beamten ein Luftdruckgewehr und eine Schreckschusswaffe, welche sichergestellt wurden. Zu einer Gefährdung oder konkreten Bedrohung von Personen kam es nach bisherigem Ermittlungsstand nicht.

Aufgrund seines Zustandes wurde der 21-Jährige in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

