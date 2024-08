Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 12.08.24

Eschwege (ots)

Gegen Poller gefahren

Um 14:10 Uhr befuhr am vergangenen Samstagnachmittag eine 57-Jähriger aus Hessisch Lichtenau mit einem Leichtkraftrad die Straße "Unter dem Berge" in Eschwege. Im Bereich der Einmündung zum "Stad" musste er verkehrsbedingt abstoppen. Als er wieder losfahren wollte, ließ er die Kupplung zu schnell kommen und geriet dadurch mit dem Krad ins Schleudern. Die Fahrt endete dann an den dort aufgestellten Poller. Der Fahrer blieb unverletzt: Sachschaden: ca. 500 EUR.

Wildunfälle

Um 01:45 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 26-Jähriger aus Weiler mit einem Pkw die L 3241 von Eschwege in Richtung Weidenhausen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Waschbär, der anschließend davonlief. Durch den Aufprall des Tieres wurde der Kühler beschädigt, so dass das Auto nicht mehr fahrbereit war. Die Straßenmeisterei streute den Bereich entsprechend ab. Sachschaden: ca. 3000 EUR.

Mit einem Reh kollidierte heute Morgen, um 07:20 Uhr, eine 34-Jährige aus Wiesenfeld, die mit ihrem Pkw auf der L 3424 zwischen Kella und Grebendorf unterwegs war. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 400 EUR; das Reh lief nach dem Aufprall davon.

Polizei Hessisch Lichtenau

Von Fahrbahn abgekommen

Um 18:55 Uhr befuhr am gestrigen Sonntagabend ein 20-Jähriger aus Gudensberg mit einem Motorrad die L 3439 zwischen Retterode und Wickersrode. Nachdem er einen Pkw überholt hatte, verlor er die Kontrolle über das Motorrad und kam dadurch nach rechts von der Straße ab und fuhr gegen die dort aufgestellte Leitplanke. Während das Krad schwer beschädigt wurde, wurde der Fahrer glücklicherweise nur leicht verletzt. Sachschaden: ca. 7000 EUR.

