POL-ESW: Pressebericht 13.08.2024 -2

Altmetalldiebstahl

Die Beamten der Polizei Eschwege haben polizeiliche Ermittlungen wegen Diebstahls gegen einen 83-jährigen Mann aus der Kreisstadt aufgenommen. Der Tatverdächtige soll sich in der Schlesienstraße in Eschwege von einem Firmengelände unberechtigterweise Altmetall im Wert von 100 Euro angeeignet haben. Zu dem Vorfall kam es offenbar am gestrigen Montag gegen 16.00 Uhr.

Polizei Witzenhausen

Diebstahl von Trekkingrad; Polizei sucht Zeugen

Bei der Polizei in Witzenhausen ist jetzt der Diebstahl eines Trekkingrads zur Anzeige gebracht worden. Demnach haben Unbekannte bereits letzte Woche zwischen Dienstag (06.08.24) 18.30 Uhr und Mittwoch (07.08.24) 09.00 Uhr ein graues Trekkingrad der Marke Giant (Modell Roam) im Wert von 300 Euro geklaut. Das Fahrrad war auf einem Privatgelände in der Ernst-Koch-Straße unter einem Carport abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0.

