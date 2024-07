Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Bundespolizei erwartet Fahrraddieb aus Oschatz im Leipziger Hauptbahnhof und findet noch mehr Diebesgut

Leipzig (ots)

Für einen 46-jährigen polizeibekannten Deutschen endete gestern Nachmittag sein Beutezug mit der Festnahme im Leipziger Hauptbahnhof.

Der Mann hatte in Oschatz ein Fahrrad gestohlen und war mit dem Zug in Richtung Leipzig gefahren. In der Zwischenzeit informierten die Kollegen des Polizeireviers Oschatz die Leipziger Bundespolizei über den Diebstahl und den möglichen Täter im Zug nach Leipzig. Nach Ankunft des Regionalexpress in Leipzig fanden die Bundespolizisten den Mann mit dem beschriebenen Rad und nahmen ihn fest. Ein Abgleich der Rahmennummer bestätigte den Verdacht.

Bei der Durchsuchung des 46_jährigen und seines Rucksacks fanden die Beamten noch mehr Diebesgut. So unter anderem Ausweise, Checkkarten, Fahrradteile und Werkzeug. Außerdem hatte der Mann noch Betäubungsmittel bei sich.

Die Bundespolizei Leipzig hat gegen den polizeibekannten Deutschen Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls, Unterschlagung und unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln eingeleitet. Das Diebesgut wurde sichergestellt.

