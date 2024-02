Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: gegen Ford gefahren + berauscht gefahren

Marburg-Biedenkopf (ots)

Stadtallendorf: gegen Ford gefahren

Nach einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der Stadt Stadtallendorf in der Bahnhofstraße bittet die Polizei um Hinweise und sucht zudem einen Zeugen, der den Unfall beobachtete. Am Montag (19.02.2024) touchierte um 11:15 Uhr ein bislang unbekannter Unfallfahrer einen geparkten braunen Ford und verursachte an der Frontstoßstange des Mondeos einen rund 1.000 Euro teuren Schaden. Ohne sich um diesen zu kümmern, fuhr der Unfallfahrer in seinem silbernen Mercedes davon. Den Benz soll ein älterer Herr gesteuert haben. Ein Zeuge beobachtet den Zusammenstoß und teilte der Besitzerin den Ford den Unfall mit. Die Polizei sucht nun diesen Zeugen und bittet ihn, sich zu melden. Weiterhin bittet die Marburg Polizei um Hinweise zum Unfallfahrer unter Tel: (06421) 406-0.

Marburg- berauscht gefahren

Unter Alkoholeinfluss setzte sich ein 46-Jähriger in der vergangenen Nacht (21.02.2024) hinter das Steuer seines VWs und fuhr los. In der Straße "In der Badestube" kontrollierten Marburger Polizisten den Golf-Fahrer um 00:05 Uhr. Ein Atemalkoholtest brachte es auf rund 1,2 Promille. Für den Marburger folgte eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell