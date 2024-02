Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Versuchter Raubüberfall auf Edeka-Getränkemarkt: Täter flüchtet ohne Beute

Zeugen gesucht! + Räuberischer Diebstahl - Jugendlicher kehrt an Tatort zurück + und weitere

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg- Versuchter Raubüberfall auf Edeka-Getränkemarkt: Täter flüchtet ohne Beute / Zeugen gesucht!

Ein maskierter Räuber hat am Montagabend (19.02.2024) versucht, den Edeka-Getränkemarkt in der Straße "Am Richtsberg" zu überfallen. Gegen 19:45 Uhr betrat der Täter den Verkaufsraum und forderte von dem Sicherheitsdienstmitarbeiter des Marktes unter Vorhalt einer Pistole die Herausgabe der Einnahmen. Als der Mitarbeiter sich weigerte, versuchte der Räuber eigenhändig die Kasse zu öffnen, was ihm allerdings nicht gelang. Im Anschluss flüchtete er ohne Beute in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei in Marburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um Hinweise unter Tel: (06421) 406-0.

Marburg- Räuberischer Diebstahl - Jugendlicher kehrt an Tatort zurück

Gestern Abend (19.02 2024) kam es im Rewe-Markt in der Ockershäuser Allee zu einem räuberischen Diebstahl. Der jugendliche Täter kehrte im Anschluss zurück. Der 15-Jährige verließ gegen 20:35 Uhr den Kassenbereich des Einkaufsmarktes mit einer Flasche Alkohol, die er zuvor eingesteckt, aber nicht bezahlt hatte. Eine Mitarbeiterin hatte den Vorfall beobachtet und stellte den Jungen. Der Jugendliche griff die Frau am Hals, ohne sie zu verletzen, riss sich los und rannte davon. Auf seiner Flucht verlor er seine Bauchtasche, in der sich neben seinem Personalausweis auch ein verbotenes Einhandmesser befand. Kurze Zeit später kehrte er in den Einkaufsmarkt zurück und stellte sich. Er muss sich nun wegen des räuberischen Diebstahls, sowie einem Verstoß gegen das Waffengesetz verantworten. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der 15-Jährige an seine Erziehungsberechtigten übergeben.

Marburg- an Tür gehebelt

Zeugen alarmierten in der vergangenen Nacht (20.02.2024) die Polizei. Gegen 02:30 Uhr hatte die Alarmanlage einer Billiardkneipe in der Cappeler Straße ausgelöst. Unbekannte hatten sich offenbar an einer Tür zum Biergarten zu schaffen gemacht und versucht diese aufzuhebeln. Vermutlich, als der Alarm auslöste, ließen sie von ihrem Vorhaben und flüchteten unerkannt. Der Schaden an der Tür wird mit 500 Euro beziffert. Personen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Cappeler Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Marburg unter Tel: (06421) 406-0 in Verbindung zu setzen.

Marburg- gusseiserne Gitteroste in die Lahn geworfen

Die Marburger Polizei ermittelt derzeit in einem Fall wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Gegen 00:10 Uhr rief ein Zeuge bereits am 05.02.2024 die Ordnungshüter auf den Plan. Er hatte beobachtet, wie ein Mann auf dem Gehweg in der Straße "Am Grün" zwischen dem Marburger Ortsgericht und der Lahn mehrere gusseiserne Gitterroste aus den dortigen Entwässerungsrinnen entnahm und diese in die Lahn warf. Die Polizei bittet nun um Hinweise: Wem ist der 160-170 cm große Mann mit Vollbart aufgefallen? Er trug einen braunen oder grauen Pullover und hatte eine verwahrloste Erscheinung. Wer kann Hinweise zu dessen Identität geben? Zudem sucht die Polizei nach einem weiteren Zeugen, der den Vorfall mitbekommen haben müsste und bittet diesen, sich zu melden. Er war etwa 175 cm groß, hatte graue Haare und war Mitte bis Ende 60 Jahre alt. Er war Brillenträger und vermutlich mit einer dunklen Jacke bekleidet. Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter Tel: (06421) 406-0.

Marburg-Cappel: Unfall im Kreisverkehr

Montagmittag (19.02.2024) ereignete sich ein Verkehrsunfall im Kreisverkehr im Bereich der Marburger Straße in Höhe des Tegut und Lidl-Marktes. Ein Unbekannter fuhr gegen 12:15 Uhr vom Tegut-Parkplatz kommend in den Kreisverkehr ein ohne auf die Fahrzeuge, die sich bereits im Kreisel befanden, zu achten. Um eine Kollision mit dem Unbekannten zu vermeiden, bremste eine 32-Jährige mit ihrem weißen Toyota Aygo stark ab. Die hinter ihr fahrende 23-jährige Suzuki-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr mit ihrem roten Ignis auf das Heck des Toyotas auf. Der Unbekannte flüchtete in Richtung Südspange oder Umgehungsstraße von der Unfallstelle. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, die Polizeistation Marburg unter Tel: (06421) 406-0 zu kontaktieren.

