Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: International agierende Taschendiebe in Leipzig gestellt

Leipzig (ots)

Gestern Abend erkannten Zivilbeamte der Gemeinsamen Einsatzgruppe Bahnhof-Zentrum (GEG BaZe) zwei international agierende Taschendiebe in Leipzig wieder.

Immer wieder zeigten die beidem Männer typischen Verhaltensweisen von Taschendieben, inspizierten ihr Umfeld, trennten sich und schauten nach Tatgelegenheiten.

Einer von Beiden kam einem Fahnder "bekannt" vor. Die Polizisten kontrollierten die Männer und nahmen sie zur zweifelsfreien Feststellung ihrer Identität mit zur Dienststelle am Hauptbahnhof.

Dort stellten sie fest, dass beide Männer bereits einschlägig polizeibekannt sind. Beide stehen im Verdacht am 27. Juni 2024 gemeinsam ei-nen Diebstahl mit einem Stehlschaden von 4.500 Euro in Frankfurt am Main begangen zu haben. Auch in Belgien und Frankreich sind beide Franzosen keine Unbekannten.

Aufgrund zwei weiterer Diebstahlshandlungen am 29. April 2024 am Hauptbahnhof München bzw. der Münchener Innenstadt, wurde der 46-jährige Haupttäter, welcher dort als Mitglied einer Bande agierte, gestern festgenommen. Heute ordnete das Amtsgericht München Untersuchungshaft gegen ihn an. Insgesamt werden ihm Diebstahlshandlungen im gesamten Bundesgebiet in mittlerer fünfstelliger Summe zur Last gelegt.

Der zweite tatverdächtige Franzose wurde vorerst auf freiem Fuß belassen. Aufgrund der gestrigen Identifizierung konnte er in weiteren Tathandlungen bekannt gemacht werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell