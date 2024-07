Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Erneut Sprayer in Leipzig gestellt

Leipzig (ots)

Erst am Sonntag erwischte die Bundespolizei Leipzig gemeinsam mit den Kollegen der Landespolizei fünf Sprayer am Haltepunkt Gohlis. Und auch heute Nacht stellten die Beamten zwei Männer beim Sprühen. Diesmal am S-Bahnhaltepunkt Leipzig - Lindenau. Die beiden polizeibekannten Deutschen (28, 32) besprühten gerade die Lärmschutzwand, als sie die alarmierten Polizisten noch am Tatort festnahmen.

Vor Ort fanden die Beamten noch umfangreiche Sprayer-Utensilien und beschlagnahmten diese.

Die Bundespolizei Leipzig hat gegen die Beiden Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell