BPOLI L: Plötzlich war das Handy weg - Kameraüberwachung bringt Bundespolizei auf die Spur der Täter

Immer wieder werden Menschen bestohlen. In den meisten Fällen geschieht es durch Ablenkung der Täter oder sie sind selbst abgelenkt. So auch gestern Vormittag im Leipziger Hauptbahnhof. Völlig in Gedanken versunken sucht ein 17-Jähriger etwas in seinem Reisegepäck. Da-bei lässt er sein Handy unbeobachtet auf dem Tisch liegen. Doch dieser kurze Moment reicht aus, um ihm das rund 900 Euro teure Smartphone zu stehlen. Der polizeibekannte 43-jährige Deutsche fühlt sich in diesem Moment ziemlich sicher, vergisst allerdings die Videoüberwachung im Hauptbahnhof.

Bei der Sichtung der Videos erkennen die Bundespolizisten den möglichen Täter und nehmen ihn knapp zwei Stunden später fest. Zu diesem Zeitpunkt hatte der 43-Jährige das Diebesgut bereits an einen Mann weitergegeben.

Auch die Übergabe wurde von den Kameras aufgezeichnet, sodass die Bundespolizisten den Mann identifizieren konnten. Heute Morgen stellten die Beamten den ebenfalls polizeibekannten 46-jährigen Deutschen vor der Westhalle. Er hatte noch das Smartphone bei sich.

Die Bundespolizei Leipzig hat Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und Hehlerei eingeleitet. Das Smartphone wurde sichergestellt.

