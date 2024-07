BPOLI L: Hilflose Jungschwäne gerettet

Leipzig (ots) - Immer wieder werden Menschen bestohlen. In den meisten Fällen geschieht es durch Ablenkung der Täter oder sie sind selbst abgelenkt. So auch gestern Vormittag im Leipziger Hauptbahnhof. Völlig in Gedanken versunken sucht ein 17-Jähriger etwas in seinem Reisegepäck. Da-bei lässt er sein Handy ...

mehr