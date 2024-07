Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Diebstahl aus Krankenhaus

Hinweise erbeten

Darmstadt (ots)

Am Freitag (5.7.) gegen 13:50 Uhr, begab sich ein bislang unbekannter Täter in ein Krankenhaus in der Landgraf-Georg-Straße. Der Mann, der durch einen Zeugen beschrieben wird als etwa 21 bis 30 Jahre alt und ca. 1,8 bis 1,9 Meter groß mit sehr kurzen Haaren und einer krummen Nase, trug dunkle Bekleidung.

Nach ersten Ermittlungen begab sich der Unbekannte in die Büroräumlichkeiten des Krankenhauses und anschließend in das angrenzende Altersheim, in den er sich Bargeld und Bankkarten zur Beute machte. Es ist nun Gegenstand der Ermittlungen wie hoch der entstandene Schaden ist.

Die Kriminalpolizei (K43) Darmstadt hat nun die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 zu melden.

