FW-M: Küchenbrand im Reihenhaus (Fürstenried)

Samstag, 4. Mai 2024, 16.00 Uhr

Würmseeplatz

Am Samstagnachmittag hat es in der Küche eines Reihenhauses gebrannt, Nachbarn bemerkten den Brand und brachten den Bewohner ins Freie.

Beim Eintreffen der Feuerwehr quoll Rauch aus den Fenstern im Erdgeschoss. Sofort gingen drei Atemschutztrupps in das Gebäude. Dort fanden sie eine in Flammen stehende Kücheneinrichtung vor. Diese konnte in wenigen Minuten gelöscht werden. Anschließend kontrollierten die Trupps die restlichen Räumlichkeiten.

Den 85-jährigen Bewohner untersuchte der Notarzt noch vor Ort. Anschließend wurde er vom Rettungsdienst zur Abklärung in ein Krankenhaus transportiert. Er hatte sich glücklicherweise nur eine leichte Rauchvergiftung zugezogen.

Die Erdgeschossräume des Reihenmittelhauses wurden beim Brand schwer beschädigt. Es kann von einem Schaden von rund 100.000 Euro ausgegangen werden. Die Brandursache ermittelt die Polizei.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

