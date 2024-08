Polizei Eschwege

POL-ESW: Brände in Oberdünzebach und Sontra

Eschwege (ots)

Im Zusammenhang mit den Wohnhausbrand in Sontra am vergangenen Sonntag wurden die Brandursachenermittler des Hessisch Landeskriminalamtes angefordert, die am heutigen Dienstag die Brandstelle begutachteten.

technischer Defekt

Als vorläufiges Ergebnis wurde festgestellt, dass ein technischer Defekt an einer Steckdosenverteilung, an der mehrere elektrische Geräte angeschlossen waren, zu einer Überlastung führten, wodurch der Brand ausgelöst wurde. Bezüglich der einwandfreien Identifizierung des Verstorbenen und Ermittlung der Todesursache wurde seitens der Staatsanwaltschaft eine Obduktion angeordnet, die noch nicht stattgefunden hat.

Brandstelle kann derzeit nicht betreten werden

Hinsichtlich des Brandes in Oberdünzebach vom vergangenen Samstag dauern die Ermittlungen noch an. Der nähere Brandort im Ober- und Dachgeschoss kann derzeit nicht gefahrlos betreten werden, so dass eine genauere Untersuchung durch die Ermittler des Landeskriminalamtes zu einem späteren noch nicht benannten Zeitpunkt erfolgen wird.

