POL-ESW: Pressebericht 14.08.2024 -2

Polizei Hessisch Lichtenau

Von der Fahrbahn abgekommen; Schaden 750 Euro

Heute Morgen ist ein 31-jähriger Autofahrer aus Spangenberg gegen 08.50 Uhr mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und verunfallt. Der 31-Jährige war auf der Landesstraße L 3439 von Wickersrode nach Retterode unterwegs, geriet dann aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr im Anschluss einen Leitpfosten, der dabei zu Bruch ging. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste u.a. aufgrund von Flüssigkeitsverlust abgeschleppt werden. Der Schaden am Auto wird mit 500 Euro angegeben, 250 Euro Schaden entfallen zudem auf den beschädigten Leitpfosten.

Polizei Witzenhausen

Außenspiegel abgefahren und geflüchtet, Polizei sucht Zeugen

In der Eschweger Straße in Wendershausen ist ein geparkter, schwarzer Citroen C4 Spacetourer von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Der Citroen stand zur Unfallzeit auf einem rechtsseitig gelegenen Parkstreifen in Fahrtrichtung Witzenhausen geparkt. Der Spurenlage nach zu urteilen befuhr das verursachende Fahrzeug die Eschweger Straße in Richtung Witzenhausen und beschädigte dann am 14.08.2024 zwischen 01.00 Uhr und 10.30 Uhr den Citroen im Vorbeifahren. Bei dem geparkten Auto ging dadurch der linke Außenspiegel komplett zu Bruch. Hinweise zum Verursacher an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0.

