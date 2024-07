Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verfolgungsfahrt im Stadtgebiet

Landau (ots)

Am gestrigen Abend kam es gegen 22:00 Uhr in der Innenstadt in Landau in der Pfalz zu einer Verfolgungsfahrt. Eine Streife wollte einen E-Scooter-Fahrer einer Kontrolle unterziehen, da dieser deutlich schneller als erlaubt fuhr. Trotz sämtlicher Zeichen und Weisungen der Polizeibeamten den E-Scooter-Fahrer zu stoppen, setzte der Fahrer seine Fahrt weiter fort. Bei der Verfolgungsfahrt verstieß der E-Scooter-Fahrer gegen jegliche Verkehrsregeln und dürfte hierdurch mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben.

Verkehrsteilnehmer, die durch die Verfolgungsfahrt gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizei Landau entweder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-2870 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell