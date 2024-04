Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Erstmeldung // Vollbrand einer Kfz-Werkstatt

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 24.04.2024, gegen 14.45 Uhr, wurde der Feuerwehr ein brennender Pkw in einer Garage in der Gerberstraße mitgeteilt. Kurze Zeit später stand die komplette Kfz-Werkstatt in Vollbrand. Über der Werkstatt befindet sich wohl noch eine Wohnung, welche sich im Umbau befinden soll. Mittlerweile sei die Wohnung sowie das gesamte Gebäude vom Brand betroffen.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde über die Integrierte Leitstelle eine Warnmeldung veranlasst.

Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern an (Stand 16.20 Uhr).

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell