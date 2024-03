POL-PDPS: Zweibrücken - Trunkenheitsfahrt

Pirmasens (ots) - Am Samstagvormittag ereignete sich in der Winzler Straße ein Verkehrsunfall. Gegen 10:15 Uhr fuhr ein 45-jähriger Mann mit seinem Bmw die Straße "In der Walsterwiese" in Richtung der Winzler Straße. Als er dort in den Kreisverkehr einfuhr, übersah er eine 43-jährige Frau die bereits den Kreisverkehr mit ihrem Toyota befuhr. Es kam zwischen den beiden Autos zum Zusammenstoß. Hierdurch wurde der Toyota auf einen parkenden Hyundai geschoben, der ...

mehr